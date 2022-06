¿Otra canción para Piqué? Shakira deslumbra con estreno para el verano

Shakira estrenó la canción 'Don't you worry', con Black Eyed Peas y David Guetta y de inmediato saltó la duda: ¿otra canción para Piqué, su expareja?

La canción tiene apartes que hablan de un nuevo comienzo y es inevitable relacionarlo con su reciente ruptura: "Todo estará bien. Me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta 'Yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabio. Entonces me doy cuenta que todo estará bien'", dice este, que se anticipa como el éxito del verano en Europa.

Antes la colombiana hizo otro estreno junto a Raw Alejandro titulado 'Te felicito', que para muchos tiene una clara dedicatoria al futbolista del FC Barcelona, padre de sus dos hijos. Superó los 100 millones de visualizaciones.



Entre tanto se siguen conociendo detalles del final de una relación de 12 años, se dice que hay unos acuerdos mínimos sobre los bienes y la custodia de los menores y que la cantante estaría intentando levantar muros en su mansión, para separar los espacio de los de sus ahora exsuegros, en su residencia en España.