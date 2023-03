Shakira es tendencia y causa sensación: luce impresionante sin Piqué

"Gracias por una noche inolvidable", escribió la artista colombiana Shakira en su cuenta de Instagram después de la impresionante acogida en el programa de Jimmy Fallon, donde interpretó por primera vez su éxito musical junto a Bizarrap.



Dos meses después del lanzamiento, su tema musical es todo un éxito a nivel mundial. 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' sigue causando sensación y en la última semana recibió cuatro récords Guinness, entre algunas cosas por convertirse en la canción latina que más rápido llegó a 100 millones de reproducciones en YouTube. Todo en menos de tres días.



La colombiana se hizo tendencia en las últimas horas tras presentarse en el reconocido programa estadounidense 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Shakira lució impresionante y muchos internautas mencionaron lo bien que se ve tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.



Acompañada por sus hijos Milán y Sasha, quienes estuvieron en primera fila coreando la exitosa canción, Shakira se robó todas las miradas en el escenario con un look explosivo. Pantalones en cuero que dejaban ver los muslos y un body con transparencias y escote, que le permitían lucir su impresionante figura.



La artista barranquillera que pasó 12 años en una relación con el ex-Barcelona sigue facturando con su música y se hace tendencia cada vez que quiere; lo hizo junto a Ozuna, en colaboración con Bizarrap y luego con Karol G.



¿Luce mejor ahora que está sin Piqué? Pues sus redes sociales explotan con cada publicación. No la bajan de "Diosa, "Reina" y un montón de calificativos. Véala: