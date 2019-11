Piqué y su ultimátum a Shakira: 'No quiero un futuro con una amargada'

La relación de Gerard Piqué y Shakira no ha sido siempre un jardín de rosas, según la confesión de la propia artista.

La barranquillera cuenta cuando sufrió una grave hemorragia en las cuerdas vocales, que amenazó con acabar su carrera, tuvo que hacer un voto de silencio para evitar una delicada cirugía, que fue muy doloroso para su familia y amenazó su relación con el padre de sus dos hijos.



Para hacerla reaccionar, el futbolista fue especialmente duro con ella: "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. ¡Sal ahí y ponte a trabajar!», dijo, en una entrevista .



"Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera", contó durante la presentación de su documental que se estrenará el próximo 13 de noviembre, 'El Dorado World Tour'.





La crisis finalmente los fortaleció como pareja y ella pudo volver a los escenarios y enfrenta ahora nuevos retos profesionales.



"Nunca hemos sido una pareja tradicional», reconoció. "A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime; así que estamos en constante comunicación, y eso ayuda", contó.



En cuanto a las tareas del hogar, Shakira asegura que se reaparten: «No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo".



Shakira recuerda que sus inicios en la música no fueron fáciles y que esas dificultades la hicieron más fuerte: "El principal obstáculo que logré enfrentar en mi carrera fue ser mujer en esta industria, en el momento en el que yo empecé, haciendo el género de música que hacía y en Latinoamérica... A mí me tocó coger la mochila e ir tocando puertas, y por cada una que me abrían, diez más se me cerraban en la cara. Tienes que tener mucha perseverancia en esta industria, por encima incluso del talento, y sobre todo mucho aguante", concluyó.