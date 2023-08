¡Gran noticia! Sergio Rico salió del hospital tras su duro accidente

Luego de 82 días de su duro accidente en un caballo, el arquero español del PSG, Sergio Rico, fue dado de alta y salió este viernes del hospital en Sevilla donde estuvo entre la vida y la muerte.



Dos meses y medio ha peleado el arquero por su vida, pero afortunadamente los avances en su salud con el pasar del tiempo fueron más visibles y los médicos tomaron la decisión de darle salida de la institución médica.



Rico salió del hospital caminando con su pareja y luego se dirigió a los medios para dar sus primeras palabras tras el accidente.

"Me encuentro bastante bien, a pesar de no estar del todo el aneurisma controlado, hay que tener unos meses más de tranquilidad, de calma, de seguir recuperando en casa, gracias a Dios después de tanto tiempo", comentó el arquero.



"Dicen que el cerebro es inteligente y borra todo este tipo de sucesos. Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido hoy. Me siento muy emocionado, muy feliz y dando gracias. Doy gracias a mi mujer, a mi familia, a todos los que lo han estado aquí... Ella ha pasado 20 horas diarias conmigo. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible", complementó.



Por su parte, agradeció a las personas que lo han acompañado en su duro proceso de recuperación: "Quería dar unas palabras sobre todo de gracias por el respeto que han tenido todos hacia mi familia, a mi mujer, sobre todo, al mundo del fútbol tanto al Paris como al Sevilla, así como a muchísimos compañeros que han jugado conmigo y me han mandado mensaje de apoyo. Todo se agradece".



Vale señalar que Rico, que sigue bajo contrato con PSG, seguirá de baja por unos meses más mientras se recupera totalmente de su lesión en la cabeza.