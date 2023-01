Sergio Agüero no confirma su presencia en la Noche Amarilla

El exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero decidirá el mismo sábado si juega la Noche Amarilla del Barcelona ecuatoriano, donde es la gran estrella invitada del club de Guayaquil para la presentación del equipo ante su afición.



Así lo anticipó Agüero en una transmisión de la King's League, el torneo de fútbol 7 organizado por Gerard Piqué con equipos presididos por "streamers" de habla hispana, entre ellos el 'Kun', que jugó con su propio equipo en las dos últimas dos jornadas, pero en la última de ellas se retiró aquejado de una lesión.

"Me molestó un poco el aductor y hoy me fui a hacer un chequeo y... bastante mejor", señaló el exfutbolista de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona. Agüero indicó que su compromiso con el Barcelona de Ecuador va más allá de jugar el partido de la Noche Amarilla ante el Orense ecuatoriano.



El argentino indicó que su propósito es también "estar con los chicos, ir al entrenamiento y conocer al club Barcelona". "Además del partido, hay otras cosas que le hace ilusión a los chicos y a la gente que me va a poder ir a ver ahí", concluyó.



De concretarse su participación, este será el primer partido de Agüero en una cancha de fútbol profesional tras verse obligado a retirarse en 2021 a causa de una afección cardíaca que le impedía seguir compitiendo al más alto nivel.



Agüero se unirá así al grupo de estrellas mundiales que han participado en la popular Noche Amarilla, como fue el caso del brasileño Ronaldinho (2016), el uruguayo Diego Forlán (2017), el brasileño Kaká (2018), los italianos Andrea Pirlo (2019) y Alessandro Del Piero (2020),y los argentinos Javier Mascherano (2021) y Carlos Tévez (2022).



