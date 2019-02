A tomar nota para Polonia: 'Kun' Agüero y 5 tips para los atacantes

Sergio Aguero es el jugador con más goles en la historia de Manchester City, y el delantero que está en el top 10 de goleadores en la Premier League. En una entrevista para Unisport de Inglaterra, el atacante dio consejos para ser un delantero letal dentro y fuera del área.

En la Selección Colombia Sub-20, se conoce la falta de gol que hubo en el pasado sudamericano, por esto, los ejemplos de Falcao García, Duván Zapata, quienes son nuestros referentes son la base a seguir para nuestros futuros del fútbol colombiano.



Sin embargo, no se pueden despreciar estos tips provenientes de uno de los mejores delanteros del mundo que deberían servir para que nuestros jugadores lo apliquen y aumenten su capacidad de anotación.



“Para todos los jóvenes los que les puedo decir es que es fundamental el entrenamiento. Tratar de estar siempre concentrado porque eso se nota en el partido”. La importancia de la preparación y dedicación en la semana para llegar con un buen rendimiento.



No subestimar nunca al rival y aprovechar cada ocasión de gol y ser letal al momento de definir. “El consejo que me dieron es que tenía que meter gol con cada oportunidad que tuviera dentro del área. Nunca cancherear o subestimar al rival. Siempre me obligaron a jugar al 100%”.



“La velocidad y estar bien posicionado en la cancha es muy importante. Eso es suficiente si estás concentrado”. Las cualidades físicas y de trabajo siempre sirven para hacer goles.