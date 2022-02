¡Messi estará feliz! Agüero sí irá al Mundial de Catar con Argentina

El retiro de Sergio Agüero en diciembre de 2021, sin duda fue una noticia que conmocionó al mundo del fútbol. Se trató de un prematuro abandono por temas de salud, cuando el 'Kun' apenas iniciaba una etapa en el FC Barcelona, tras brillar varias temporadas en el Manchester City, y justo después de conquistar la Copa América con la Selección Argentina.



Ahora, la albiceleste está ad portas de Catar 2022 y no dejó de ser doloroso que se perdiera esta cita mundialista. Si bien el 'Kun' no lo podrá hacer como jugador, si recibió el aval de los directivos de AFA y del técnico Lionel Scaloni para concentrar con el equipo, en un rol que todavía no se define, pero que sin duda será pieza clave. Agüero es el amigo de todo y uno de los referentes de la nueva generación, además, del mejor amigo de Lionel Messi.



A través de su cuenta de Twitter, la AFA publicó que "este lunes, el Presidente Claudio Tapia recibió la visita de Sergio 'Kun' Aguero en su oficina de Ezeiza. El ex delantero de Argentina recorrió el predio y saludó a los empleados que trabajan a diario en la Casa del Seleccionado", y compartió las fotografías del encuentro.



En charla con TyC Sports, el exfutbolista mencionó: "Voy a ir a Catar. Después hay que ver en qué rol. Fue una linda charla. El Chiqui se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. En estos días vamos a seguir hablando para ver en qué rol y ver si vamos a la conferencia y al sorteo del Mundial. Esta semana vamos a terminar de arreglar todo. Lo que siempre le trasladé al Chiqui es que voy a estar con los chicos, voy a estar ahí, me llevo muy bien. Es para estar al lado de ellos y descontracturar".