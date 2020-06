'Si fuera sólo un instagramer se moriría de hambre', le dicen a Agüero

Hace algunos días se hizo viral un video de Sergio Agüero reaccionando a los gestos de Jorge Sampaoli en el gol de Argentina contra Nigeria, en el Mundial de Rusia 2018. Allí, el 'Kun' expresaba que no entendía por qué el técnico no celebraba con los jugadores.

Aguero descansando a Sampaoli en su stream JAJAJ pic.twitter.com/OTHTqNp5SK — Nahuel Rodríguez (@_NahueRdz) May 31, 2020

Sobre los hechos y problemas que sucedieron en la selección Argentina en este torneo hay muchas especulaciones y uno de los periodistas que más ha acusado a Lionel Messi y a sus amigos de haber hecho todo un boicot contra el entrenador es Martín Liberman.

Pues por ese video viral de Agüero, que hace parte de sus transmisiones de Twitch, el periodista estalló contra el jugador en su programa de radio La Oral Deportiva de Radio Rivadavia.

“A mí me hablas de Goycochea, Simeone, Batistuta, Caniggia, y se me pinta un lagrimón. Me hablás del Kun Agüero, Messi​, Lavezzi, Mascherano, y es como si me estuvieras hablando de la Selección de Marruecos. A mí, particularmente, no me pasa nada en especial, lo que no significa que no reconozca el mérito de los muchachos, que han llegado a lugares importantes", dijo Liberman.

Luego continuó: “Llevaron a la Argentina otra vez a una final del mundo, lograron que la Selección juegue finales de Copa América... Pero si hay una cosa que debiera hacer esta camada de futbolistas, es por lo menos tener cierta prudencia y no hacer chistes con algunas cuestiones. Cuando ellos abren la puerta, como hizo el chico Agüero, que como futbolista últimamente se ha convertido en un gran instagramer, cuando abre la puerta del Mundial 2018 y empieza a hablar haciéndose el gracioso... La verdad que no tiene gracia".

Entre muchas otras críticas y detalles de lo que pasó en Rusia, Liberman le tiró con todo al Kun por sus transmisiones de Twitch: “A los chicos les encanta porque es el Kun Agüero. Si fuera sólo un instagramer se moriría de hambre... No tiene gracia. Los pibes dicen que es un fenómeno, e insisto, es el Kun Agüero, si fuera el pizzero de acá a la vuelta tendría una sola 'vista' su video. Es el Kun Agüero y tiene millones. Agüero hoy atraviesa una confusión de sentirse influencer"

Las declaraciones completas de Liberman, aquí