Dura confesión de Sergio Agüero: ‘me quedo sin respiración’

Sergio Agüero volvió a aparecer en público, luego de estar unos meses al margen, sin saber de él. El retiro obligado por el problema cardiaco fue una decisión tomada, pensando en su salud. Luego de esto, ha sido poco lo que se ha dejado ver en redes.

Qué triste leer esto que ha dicho Agüero en Twitch:

"Si intento jugar al fútbol ahora, me quedo sin respiración. A veces me pregunto si seré capaz de esprintar de nuevo. Siento que mi corazón no funciona adecuadamente". pic.twitter.com/NVgeI4OA8m — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 15, 2022

El argentino volvió a su canal de Twich, donde habló con algunos de sus seguidores, sobre su vida actualmente, qué hace y acerca de volver a jugar fútbol y volver a hacer deporte “Qué loco todo esto… Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr… Siento que el corazón ‘va al pálo’, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, stremeando”.



Además, agregó sobre esta condición “El otro día corrí en la cinta y jugué un partido de fútbol tenis y me ahogo”.



Concluyó con el tratamiento que lleva y el dispositivo para los problemas del corazón “Tengo un chip. Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip… De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo. Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera el ritmo cardiaco, le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi (su novia) para ver dónde ando”.