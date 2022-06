Caso de infidelidad salpica a Selección de Inglaterra: ¿hubo perdón?

Después de destaparse el escándalo con Gerard Piqué por la presunta infidelidad a Shakira, el diario británico The Sun publicó este domingo una historia sobre otro posible lío con un jugador de la Selección de Inglaterra.



Aunque el medio no entregó nombres, aseguró que todo salió a la luz cuando la pareja del futbolista empezó a notar algunas actitudes extrañas. Llegadas tarde, actitudes sospechosas con su celular y olor a perfume femenino. Según el diario británico ella no soportaba el "olor a flores" con el que él llegaba a casa. La mujer habría aprovechado el descuido y esculcó en su celular hasta que le encontró mensajes con una dama de compañía.



The Sun aseguró que el futbolista se gastó más de 60.000 euros en regalos para la mujer, dinero representado en joyas, relojes y hoteles. Además, mencionó que también le envió algunas fotografías pasadas de tono y le solicitaba imágenes íntimas de vuelta. Todo eso fue descubierto por su pareja.



Lo cierto es que después del tremendo lío que se armó, el futbolista le confesó a su pareja que sí se estaba viendo con otra mujer. En información entrega por Mundo Deportivo, se dice que tras una fuerte discusión y separarse por unos días, finalmente le dieron otra oportunidad aunque con una condición: activar la ubicación para seguirlo en todo momento.