¡Otro hombre de Selección se nos casa! Romántica propuesta de Matheus

Hace apenas unos días se conoció del matrimonio de Luis Fernando Muriel y este sábado, tanto Matheus Uribe como su prometida, publicaron en sus redes sociales lo que fue la pedida de matrimonio del futbolista del Porto y la Selección Colombia. Esperaron para estar en Colombia con toda la familia para "tirar la casa por la ventana". Ella dijo SÍ.

A través de su cuenta de Instagram, Cindy Álvarez contó cómo fue sorprendida por Matheus, padre de su hija Antonia.



"Veníamos preparando una fiesta para compartir con nuestra familia. Nos moríamos de la emoción cada día imaginándonos el momento de estar todos juntos, pues durante un año y medio, Matheus no había visto a su familia y yo a la mía. Los extrañábamos demasiado y queríamos tener un momento muy especial con ellos. Esa era la idea que me vendió él para esta sorpresa inesperada. Fue un día normal, estábamos todos tan felices y yo me sentía tan feliz de verlo a él sonreír con los seres que más ama, que nunca me imagine nada de esto. Llevaba más de dos meses preparándolo", dijo.



Tanto Matheus como Cindy, compartieron con sus seguidores el romántico momento. Hubo hasta lágrimas.