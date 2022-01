¡Gran responsabilidad! La promesa que tiene James con un pequeño fan

La llegada de la Selección Colombia a la ciudad de Barranquilla, hace que varios niños se acerquen al hotel de concentración para obtener un saludo, una firma o tan solo poder ver de lejos a sus ídolos, y esto fue lo que le pasó al pequeño Santiago García, quien se quedó hasta altas horas de noche, esperando el arribo de James Rodríguez a la concentración y recordarle la promesa que le hizo previo al juego de la Selección Colombia vs Paraguay.



En el pasado mes de noviembre, este pequeño cumplió un sueño, luego de conocer al ex jugador del Real Madrid y poder hacer que firmara su camiseta, pero eso no es lo único, teniendo en cuenta que el jugador cucuteño le prometió a Santiago un balón de fútbol, promesa que ya tiene fecha.



Las cámaras del Gol Caracol captaron el momento exacto, donde el jugador llega a la concentración de La Tricolor y se vuelve a reunir con el pequeño aficionado de la Selección Colombia, dándole la fecha exacta para cumplir su promesa.



“James me dijo que me iba a dar el balón el día del partido, me va a dar el balón así sea el última día” confirmó Santiago García en charla con Noticias Caracol.



Santiago se fue contento a su casa, esperando con ansias la llegada de ese día, donde el gran James Rodríguez le entregue el balón y le cumpla la promesa a su pequeño fan.



Así lo captaron las cámaras de Noticias Caracol