Lorenzo abrió la puerta y todos sienten derecho: excluido pide pista

Un día después de la convocatoria de Néstor Lorenzo en Selección Colombia, han empezado a sentirse los efectos de sus decisiones.

Convocar a jugadores sin mayor continuidad, literalmente abre la puerta a que todos los que comparten esa condición sientan que tienen derecho a estar en la selección nacional.



Si están Falcao y James, el primero con unos cuantos minutos en su récord y el segundo con 21 minutos en los últimos seis meses, dan ilusión a jugadores como Santiago Arias, cuya esposa, Karin Jiménez, reclamó públicamente una oportunidad.



"Yo si guardaba la esperanza que la selección por la que Santi se la ha jugado toda, lo llamaraPienso que se lo merece, pienso que se lo deben. Oye, que se lesionó dándolo todo en el campo con la camiseta de su país, ¿y ahora qué?, ¿no hay memoria?”, dijo en sus redes sociales.

"Ha terminado jugando la anterior temporada en el equipo que estaba, ha metido gol después de su lesión, ha demostrado que es hora de que ya tengan memoria”, añadió.



"Y digo Arias porque estoy hablando como una espectadora más, porque se la debemos al Santi que nos ha hecho vibrar con nuestra selección Colombia. Ya es hora, lo queremos volver a ver. Que la imagen de su lesión se borre con una asistencia o con sus buenas barredoras por defender nuestro marcador o incluso marcando un gol. ¿Por qué no?, se vale soñar”, explicó.



Arias se lesionó gravemente en el tobillo con la selección nacional en 2020, su carrera empezó a tener dificultades y ya no logró afianzarse en Atlético de Madrid, en Bayer Leverkusen ni en Granada, su último equipo. Actualmente no tiene club, pero lo que sí ha de tener es el derecho de estar en la lista de Lorenzo, a quien conoce tan bien como los históricos que sí fueron convocados.