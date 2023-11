En este equipo le gustaría jugar a René Higuita si siguiera activo

René Higuita, una de las máximas glorias del fútbol colombiano en los años 90, dio una curiosa respuesta acerca de dónde le gustaría jugar si todavía estuviera en actividad como portero en la actualidad. Durante una entrevista con AS Colombia, el antioqueño se sinceró y compartió esta aclaración sobre uno de los mejores equipos del mundo.

Higuita en su respuesta no mencionó el equipo, pero si habló sobre que le gustaría ser dirigido por el español Pep Guardiola, hoy en día, entrenador del Manchester City.

​“Me siento identificado con él (Guardiola). Que todos hacen su táctica en base al balón, y yo creo que hoy en día estaría jugando en ese equipo. Porque eso es lo que se quiere en el mundo del fútbol hoy en día, en encontrar más jugadores libres. Entonces desde la defensa es donde se encuentra ese jugador libre, no solo uno ni dos ni tres, ojalá cuatro o cinco”, dijo en AS Colombia.

Además de esta curiosa respuesta de Higuita. El ex portero antioqueño anunció que este jueves 2 de noviembre saldrá su documental en Netflix llamado “El camino del escorpión”, que trata sobre su biografía personal y también de su camino futbolístico.

Con una alegría enorme comparto con ustedes el trailer de la película documental sobre mi vida que será estrenada en todo el mundo en @Netflix el 2 de noviembre! pic.twitter.com/IA0B1n0J96 — René Higuita (@higuitarene) October 5, 2023

Así mismo, el ex portero de Atlético Nacional y la Selección Colombia tuvo un buen palmarés en su carrera. Teniendo una Copa Libertadores en 1989 y dos ligas colombianas en 1991 y 1994, además de haber jugado en Real Valladolid, Medellín, Millonarios, Pereira, entre otros.