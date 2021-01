¿A quién le celebró Villa? Antecedente de la modelo argentina

Sebastián Villa encendió la polémica en Argentina este jueves. Luego de la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, perdiendo 3-0 con Santos de Brasil, el delantero colombiano apareció 24 horas después en las redes sociales, bailando con una mujer, y dejando claro que poco le importó la derrota con uno de los equipos más grandes de Suramérica, y tampoco se está cuidando mucho de cara a la final de la Copa Diego Maradona, en la que el xeneize disputará el título contra Banfield.

¿A quién le celebró el cumpleaños Villa?

Se trata de Macarena Gastaldo, una bella modelo argentina que se fue a vivir hace un tiempo a Perú; allí es reconocida en los medios y ya ha sido relacionada con algunos futbolistas. Por ejemplo, ella misma confesó que estuvo cerca de salir con Neymar, en los días en los que el seleccionado de Brasil estuvo en Lima para enfrentar a Perú en las Eliminatorias a Catar 2022, pero su encuentro fue frustrado porque salieron a la luz unas conversaciones de WhatsApp.



Sin embargo, hay un problema en común entre Macarena y Villa. Y es que no se sabe si el jugador de Boca, o la modelo argentina, no aprenden de experiencias pasadas: Villa fue acusado por Daniela Cortés, su expareja, de agresión y violencia de género, en un escándalo que todavía está a la espera de un fallo de la justicia de Argentina; mientras que Macarena, también denunció a su exnovio, el futbolista Patricio Álvarez, arquero de Sporting Cristal en ese entonces, actualmente en Sport Boys.



Cabe aclarar que en los videos que circulan en redes sociales, y que desataron la ira de los hinchas de Boca contra Villa, por su actitud ante la derrota de Boca Juniors, no es Macarena Gastaldo. Es una amiga en común, que se llama Amalia Zevallos, y no se sabe si son amigos o tienen una relación.