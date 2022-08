‘Sebastián Villa es un tipo aberrante’: dura crítica de Pablo Carrozza

Aunque la Justicia en Argentina todavía no ha tomado decisiones sobre las acusaciones que tiene Sebastián Villa sobre violencia de género y abuso sexual, los argentinos no se olvidan de los escándalos del futbolista de Boca Juniors.



De hecho, en las redes sociales critican a la AFA y al club xeneize casi a diario, por mantener en actividad al colombiano, acusado de aparente delitos contra dos mujeres, que son graves como ejemplo para la sociedad.



Es por eso que el delantero de Boca sigue en el ojo del huracán; y solo hasta que la Justicia entregue un veredicto, podría limpiar su nombre, o agravar su situación jurídica y quedar marcado en su vida personal.



En las últimas horas, el periodista Pablo Carrozza, reconocido por sus ácidas críticas a dirigentes, empresarios, jugadores y, sobretodo, a las barras bravas, apuntó contra Sebastián Villa.



En una charla con el reconocido youtuber Ezzequiel, Carrozza habló fuerte de Villa y lamentó que la Justicia argentina todavía no se haya manifestado en el caso de abuso contra Tamara Doldán, así como las denuncias que hizo Daniela Cortés, su expareja, por agresión y maltrato de género.



“¿Con quién no te sentarías a tomar un café y por qué?”, fue una de las preguntas de Ezzequiel a Carrozza. El polémico periodista dijo que se tomaría un café “hasta con los enemigos”, pero se acordó de Villa.



“Con Villa no me sentaría. Me parece un tipo que no debería estar en el fútbol argentino desde hace tiempo. No habría que darle lugar a esa gente. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos que nosotros queremos, y así hay unos cuantos jugadores. Ese sí es mi límite”, comentó Carrozza.



El periodista culminó su respuesta con una dura declaración sobre el extremo de Boca: “Del fútbol, Villa me parece un tipo aberrante; no me sentaría a nada, a nada. Debe ser el único que lo veo por la calle y me genera un rechazo”.