Villa involucrado en nuevo escándalo: otra mujer denuncia abuso sexual

Los medios argentinos le siguen la pista a la situación judicial del extremo colombiano Sebastián Villa y en las últimas horas entregaron nuevos detalles, que lo involucran en otra denuncia por el mismo delito. Una mujer que acudió en calidad de testigo, lo habría señalado de intento de violación.



Según informan Olé y Clarín, principales medios en ese país, los hechos habrían ocurrido el mismo día de la supuesta violación que denunció su expareja. Sin embargo, la mujer que se negó a radicar una denuncia asistió como testigo por el caso que denunció Tamara Doldán y le contó nueva información a la fiscal Vanesa González.



"Sebastián Villa fue nuevamente denunciado en la Justicia por un presunto hecho de abuso sexual. El futbolista de Boca afronta dos causas por violencia de género y abuso sexual", publicó el diario argentino Olé en la mañana de este viernes. El escándalo no se detiene.



Por otro lado, el diario Clarín informó que la testigo dio detalles de lo que sucedió esa noche cuando llegaron a la casa del futbolista colombiano. "Agregó que ella y una amiga llegaron a la casa del futbolista en el momento en el que Villa estaba en la habitación con Tamara Doldán. Poco después, cuando Doldán se encontraba en la cocina, Villa ingresó a la misma habitación con su amiga. Según la declaración, el futbolista no le dejaba salir del cuarto y le rompió la bombacha. También precisó que ella, Tamara Doldán y la otra joven se fueron juntas en un remis pero no hablaron de lo que había pasado poco antes".



La nueva mujer que aparece en esta historia convalidó lo dicho por Tamara en la denuncia contra Villa, donde lo acusa por presunta violación. Todo habría ocurrido en country de Canning, el 26 junio de 2021.



Ahora, mientras la situación de Sebastián Villa sigue complicándose, él se prepara para viajar con su equipo a Brasil, donde se medirá a Corinthians por la Copa Libertadores, el martes 28. Esa fue la razón por la que se postergó la indagatoria y se fijó para el 30 de junio.