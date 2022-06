Sebastián Villa: audios lo comprometen en caso de abuso y violencia

Sebastián Villa se presentó este jueves a rendir indagatoria sobre el caso de abuso sexual por el que fue denunciado por Rocío Tamara Doldán, en hechos que habrían ocurrido en junio de 2021.



Sin embargo, al futbolista de Boca Juniors parece complicársele su situación en la causa, pues se revelaron audios que lo comprometen claramente en la investigación, porque además coinciden con algunos detalles que contó la víctima en sus primeras declaraciones.



Así, se dieron a conocer pruebas de una conversación en la que Félix Benítez, asesor personal y mano derecha del delantero colombiano, intenta “arreglar” y convencer a Margarita, una íntima amiga de la denunciante, de que no realizara la denuncia ni hiciera públicos los hechos.



Lo que dice Félix ha creado indignación en Argentina: “No te podés poner de culo hoy en día con una mujer, porque tenés todo para perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo”. “Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema”, agregó el hombre que es cercano al futbolista.



Félix le cuenta a la amiga de Doldán otros detalles: “Le dije: ‘querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’; necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia, tú sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso…”, expresó Benítez haciendo referencia a la denuncia que Villa ya tiene por violencia de género por parte de su ex pareja, Daniela Cortés.



La conversación telefónica fue anexada al expediente a cargo de la fiscal Vanesa González de la Unidad Fiscal de Intervención Nº3 de Esteban Echeverría. Villa deberá declarar ante el Ministerio Público Fiscal de Esteban Echeverría y deberá explicar lo que revelan estos audios.