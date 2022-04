Sebastián Rincón pide que se investigue quién conducía y se sincere

Los sucesos ocurridos en la madrugada del lunes 11 de abril, conmocionaron a todos los seguidores del fútbol local e internacional. Un largo rato de incertidumbre por la salud de Freddy Eusebio Rincón Valencia quien quedó muy afectado del golpe entre la camioneta donde él estaba montado y un bus del Transporte MIO de Cali. Sebastián Rincón, su hijo pide que la justicia de con el que estaba manejando, asegurando que su padre no estaba conduciendo, y que sea quien sea, se sincere.

Sebastián Rincón, que siguió los pasos de Freddy Rincón como futbolista, vivió la muerte de su padre en las últimas horas. El ‘Coloso de Buenaventura’ falleció, y todavía hay una incertidumbre enorme en el caso del ex futbolista que brilló en la década de los 90s, y que puso a todo un país a llenarse de ilusión ante Alemania en el Mundial de Italia en 1990.

Su hijo dijo en entrevista para ESPN, ‘para Colombia se fue un ídolo, a mí se me fue mi padre, mi modelo a seguir, pero siento que tengo un ángel más en el cielo que nos está cuidando. Hay que ser fuertes y él nos va a guiar por el mejor camino’. Ahora, exige que se investigue a fondo quiénes iban en la camioneta acompañando a Freddy Rincón y que el que estaba conduciendo se sincere.

Todo parece indicar que Freddy Rincón no estaba manejando el carro, puesto que los datos de la camioneta no responden al nombre del ex futbolista. Así las cosas, Sebastián Rincón exige que se haga justicia en el caso, ‘espero que se sincere. Esperemos que Dios haga justicia, que la Fiscalía haga su trabajo, lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando. Eso me deja muy tranquilo, porque ante las falsas acusaciones la verdad saldrá a la luz’.

Por ahora no ha habido notificación alguna por parte de las autoridades sobre la persona que manejaba la camioneta. Sin embargo, el automóvil está a nombre de Thomas Humberto Díaz Valencia, matemático de profesión que no tiene licencia de conducción aprobada.

Para que la investigación avance, las autoridades contactarán a las dos mujeres que iban en compañía del jugador y de quien estaba en el volante. Se espera que ellas, que se encuentran fuera de peligro puedan brindar testimonios para dar con el responsable.