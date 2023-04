Sebastián Rincón no olvida la muerte de su padre: ‘Eres mi ídolo’

Hace un año el fútbol colombiano y a nivel mundial estaba llorando la inesperada muerte de la leyenda de la Selección Colombia, Freddy Rincón, quien falleció el 13 de abril del 2022, tras un fuerte accidente de tránsito en Cali mientras se movilizaba en un automóvil.

Para celebrar el año de la partida del ‘Coloso’, muchos futbolistas decidieron enviar su mensaje recordando al ídolo, pero su hijo Sebastián Rincón fue el que se robó todas las miradas por el emotivo mensaje que le dedicó y contó que no lo olvida y parece que no haya pasado un año sin su presencia.



“Ya un año ‘freguar’ y créeme que siento el mismo dolor que sentí el día que te perdí, sabes la falta que me haces, tus llamadas, tu risa, tu forma de afrontar cada adversidad y lo más importante: tu humildad”, dijo inicialmente.



Además, añadió: “Daría lo que fuera por tenerte así sea un día conmigo y poder decirte que te amo y que eres mi ídolo. Espero que desde el cielo estés protegiéndome como la hacías cuando estabas aquí con nosotros.



Y Finalizó: “Tu partida ha dejado un dolor inmenso en mi corazón del cual no creo que voy a poder sanar, pero mi motivación es seguir adelante para que desde el cielo estés orgulloso de mí. Te amo pa’, mi ángel del cielo”.



Ya un año de tu partida FREGUAR y te juro que siento como si fue ayer ! Extraño todos los momentos que vivimos, tu sonrisa, tu forma de afrontar las adversidades. No hay un día que no te pienso y que daria lo que sea por solo tenerte un día conmigo❤️TE AMO Mi Ángel del cielo😇👨🏿‍🦲 pic.twitter.com/SXuDMCRK2z — SEBASTIAN RINCON (@SRincon14) April 13, 2023



Cabe mencionar que Sebastián Rincón es actual jugador del FK Panėvėžys de Lituania, club donde llegó para esta temporada tras jugar en 2022 en Barracas Central de Argentina.