El acto más maravilloso que puede hacer un club de fútbol con un niño

El fútbol no es un deporte más. Puede traer las tristezas y decepciones más profundas, pero también trae las alegrías más grandes que puedan caber en la memoria y el corazón de cualquier aficionado. Y aunque no lo crean, puede ser una motivación para afrontar la vida; mucho más si es en la vida de un niño.



Y lo que pasó en la última semana en Estados Unidos es el acto más maravillo que el fútbol puede tener con un pequeño. El club Seattle Sounders, de la MLS, se prestó para hacerle la vida más agradable a un pequeño de 8 años, que tiene la mirada más dulce a pesar de los problemas de salud que padece.



Su nombre es Bheem Goyal, sueña con ser arquero y todos los días se juega un partido aparte. El rival: una leucemia linfocítica aguda.



El club estadounidense ‘contrató’ a Bheem el pasado miércoles 10 de julio para que se uniera al equipo profesional y empezara trabajos de cara al partido de este miércoles 17 frente al Borussia Dortmund alemán. Todo con el fin de animarlo en su tratamiento. Seattle Sounders tomó el caso con toda la seriedad del caso, anunciando su ‘fichaje’ en sus redes sociales y dándole un trato de estrella.

Roster page got a new addition (and he's right under his favorite player, @Stefan24Frei ) 💚 pic.twitter.com/FdjNMdxAMC

NEWS | Sounders FC signs goalkeeper Bheem Goyal from @MakeAWishAKWA . Welcome, Bheem! 💚💙 ➡️ https://t.co/wD4m0FvOJk pic.twitter.com/flkdfPMLmZ

Después de una semana de expectativa, el momento de debutar con el primer equipo del Sounders llegó. Bheem, siempre con una sonrisa, disfrutó de cada instante previo al partido contra el Dormund. Incluso, fue anunciado en la formación titular del equipo de Seattle.

It's more than a game. 🌟



We are making wishes come true #ForTheGreaterGreen pic.twitter.com/5TBvtINOjQ — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) July 17, 2019