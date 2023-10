Jenni Hermoso, en problemas: revelan chats que contradicen su versión

La Futbolista española Jenni Hermoso sigue armando polémica y tras el beso de Luis Rubiales a la estrella durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino en Australia, se desencadenó varias acciones en la RFEF donde cada una de las partes defendió su postura y no cedió, llegando el caso hasta la Fiscalía.

Luego del testimonio de Hermoso a la Fiscalía junto a su amiga Ana Ecube, en la que acusaban al director de marketing de la Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, de haber presionado para que la jugadora declarará a favor de Luis Rubiales y así lograr minimizar la polémica.



Sin embargo, el medio de comunicación de España, Diario Marca, reveló importantes chats de WhatsApp de Jenni Hermoso con el director de marketing, Rubén Rivera y en el que se contradice la versión dada a la Fiscalía.



Los chats revelados y toda la situación sobre la declaración de Hermoso a las autoridades se remontan al viaje de las futbolistas campeonas de la selección española tras la conquista del Mundial a Ibiza para así disfrutar de unas vacaciones entre el 22 y el 24 de agosto del 2023.



En uno de los mensajes clave de Hermoso y Rivera, la jugadora le pide al director de Marketing que si puede llevar a su amiga Ana Ecube a Ibiza y ella le dice que “haz magia, va! Es muy amiga mía".



Después, Hermoso le hace otro pedido y Rubén Rivera accede. “¿Le puedes decir a tu mujer que no tengo bikini? Que me ha preguntado y le he dicho que sí tenía".



De igual manera, en las conversaciones, Hermoso le hace constantes pedidos al director de marketing de la RFEFque si puede llevar a sus amigos a la iscoteca Usuhaia y Rivera le responde que "Sí, sin problema, pásame los nombres, por favor…Tenemos que coordinar para llegar a la entrada VIP todos juntos y no habrá problema”.



Se veía afectada a Jenni Hermoso en sus 48h en Ibiza después del Mundial. Enhorabuena a todo el que se creyó el show. pic.twitter.com/No8rt4MmRv — ✩ (@LeBronazi) October 11, 2023



​Tras estas revelaciones, la declaración de Rubén Rivera a la Fiscalía concuerda, pues el director de marketing aseguró que sus conversaciones con Jennifer Hermoso durante las 48 horas que duró el viaje a Ibiza, fueron netamente profesionales y que en ningún momento presionó a la jugadora como ella había asegurado en su declaración inicial.