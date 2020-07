Sara Uribe se confiesa sobre Guarín: ‘Lo voy a amar toda mi vida’

Fredy Guarín y Sara Uribe terminaron su relación hace apenas unas semanas. Si bien la relación entre el futbolista y la presentadora no funcionó como ellos esperaban, quedó una buena amistad, sin rencores y además los une un hijo.



Justamente, la bella antioqueña dejó ver que entre el actual jugador del Vasco de Gama y ella hay una admiración y una gratitud que nunca terminará, por más que ya no vivan juntos y no sean una pareja.



Sara participó de ‘live’ de Instagram, invitada por Analia Michelengeli, quien fuera directora de ‘Protagonistas de novela’, reality en el que participó la antioqueña. Allí se atrevió a hablar por primera vez de su relación con el futbolista, luego de que se confirmara su alejamiento.



“Fredy toda la vida va a ser el papá de mi hijo y yo feliz de que sea un gran papá con Jacobo, y que Jacobo siempre se llene del amor de su padre, porque es un ídolo en todo lo que hace; es un hombre muy exitoso. Mi hijo va a tener el mejor referente de papá”, aseguró Uribe.



La presentadora llenó de elogios a Guarín y dijo que toda su vida tendrá un lindo sentimiento por el futbolista. “A Fredy lo voy a amar toda mi vida, porque es el papá de mi hijo. O sea, no le tengo sino agradecimiento en todo. Y yo lo admiro porque es un teso, un gran futbolista, ha llegado a donde ha querido, ha sacado a su familia adelante, ha sido mi pana. (…) Fredy me dio lo mejor de mi vida, a este ángel. Yo vivo agradecida, porque me llenó de amor y de felicidad con este negro que es mi compañía, mi vida, todo. Jacobo es la bendición más bonita de mi vida; me llenó el alma y la vida”, comentó.