Bombazo: a Sara Uribe la buscaron futbolistas tras separarse de Guarín

Sara Uribe y Fredy Guarín terminaron ya hace varios años su relación, luego de que el exfutbolista la conquistara, se la llevara a China (jugaba en Shanghái Shenhua).



De esa relación quedó un hijo, Jacobo, que es lo único que los une y los mantiene en contacto.



“Yo solo quiero que a él le vaya bien en su vida porque es el papá de mi hijo, no somos panas, solo es una relación de ‘hola, ¿cómo está Jacobo?’ y ya; no me interesa tener otro tipo de relación con él, yo corté por lo sano, pero yo no quiero regresar a la vida que tenía, yo estoy feliz en la vida que tengo ahora”, confesó hace unos días Sara Uribe en charla con el ‘influencer’ Dímelo King.



No obstante, Sara Uribe ha querido borrar del todo lo que le recuerde el pasado con Guarín. Es por eso que en sus historias de Instagram contó que hizo “un cambio demasiado radical” en su vida, borrando algunos tatuajes que se hizo cuando estaba enamorada del exfutbolista.

Otros futbolistas ‘le llegaron’ a Sara Uribe cuando se separó de Guarín

Regresando a la extensa charla con Dímelo King, Sara Uribe reveló que otros jugadores de fútbol, incluso posibles compañeros del ‘Guaro’, la pretendieron al conocerse su separación en 2020 con el mundialista.



Sobre pretendientes que le llegaron tras su separación de Guarín, Uribe le confirmó a Dímelo King que hubo futbolistas en la lista.



“Sí... uffff... muchos”, comentó Sara.



“Quizá hasta compañeros...”, preguntó el creador de contenido.



“Sí”, respondió Uribe tajante, sin atreverse a dar nombres.



“Pero yo ya aprendí a decir no”, aseguró la modelo antioqueña.