Sara Uribe confiesa infierno tras adiós a Guarín: 'se me caía la vida'

Es pasado, pero apenas ahora se conocen los detalles de la ruptura de Sara Uribe y Fredy Guarín, contados por ella misma.

La presentadora comentó con seguidores en redes sociales todo lo que vivió cuando vinieron los problemas con su ex pareja y padre de su hijo Jacobo, inicialmente en China y luego en Brasil, cuando él firmó con Vasco da Gama y se dieron una nueva oportunidad en Río de Janeiro.



Thomas, el hermano de ella, notó antes que nadie el infierno que estaba viviendo: “estaba muy flaca, no me había vuelto a arreglar, el pelo se me estaba cayendo, las uñas se me quebraban. Mi garganta estaba con sangre y yo no podía tragar, hasta tenía mal olor”, dijo Sara



“Me salieron unos cálculos muy grandes, en las amígdalas, yo me los quitaba todas las noches al escondido… Yo no podía ni hablar y me dolía mucho, percibía ese olor dentro de mí y no podía expresarlo a la gente. Era como un dolor en el alma, muy grande, como si estuvieran acabando conmigo, por dentro”, detalló.



Reveló que pidió a Dios una señal para decidir si quedarse o terminar y devolverse para Colombia y que una niña y una mujer en la playa la abrazaron y le dieron impulso: “Tú eres luz, no te puedes apagar, vamos a sonreír, a bailar, a ser felices. Tú tienes que volver a vivir”, le dijo Thomas a su hermana, quien regresó a Medellín con dos maletas y un morral: “fue una nueva vida para mí, con un motorcito tan lindo en mi vida (su hijo) y fue sinónimo de que yo soy capaz, yo pude, tenía que volver a vivir y en ese lugar querían matarnos y dañarnos. Pero, la maldad y la vida no podían con tanto amor bonito”, dijo.



La revelación más cruda fue su amor por quien ahora está comprometido con otra mujer, con quien lleva años de relación y también ha pasado momentos difíciles: “Nos vinimos, con el dolor en el alma, ustedes no saben lo que lloraba en ese avión. Se me caía la vida, se me derrumbaba tener que dejar a alguien; amándolo con todo mi ser y mi corazón. Dejar una vida, que para muchas personas era de ensueño. Y venirme con lo que teníamos y ¿Qué cara le doy al mundo? ¿Cómo le digo al mundo que tengo que volver a empezar?”.



Hoy Uribe es un éxito en redes sociales, tiene millones de seguidores y una vida llena de armonía.