¡Y con justa razón! El divertido reclamo de Santiago Arias a Fifa 21

En medio de su recuperación por la lesión sufrida con Selección Colombia, Santiago Arias disfruta compartiendo en familia. Está en casa junto a su esposa y dos hijos.

​

Ahora bien, uno de sus principales pasatiempos está en las videoconsolas y así lo ha mostrado en sus redes sociales. Justamente respecto a lo anterior, el defensor colombiano hizo un curioso pedido a la comunidad Fifa.

A través de sus redes sociales, Arias subió una historia en la que pedía explicaciones del porqué no tenía, como se dice popularmente, “la cara hecha” en el aclamado videojuego.



El comentario surgió justo después de disputar un partido con el Bayer Leverkusen, su club actual. ‘Santi’ anotó un gol con su jugador virtual, pero cuando la cámara enfocó a su personaje, la sorpresa fue total.

​

​“EA Sports para cuando mi cara!! Soy Santiago Arias”, publicó en medio de risas. Es más en el video se escucha, claramente, a una mujer diciendo: “¿Ese quién es? No que es esa carita, no, que es eso”.