¡El 'palo' de Ómar Pérez por olvido en su cumpleaños! ¿Viste Santa Fe?

Ómar Pérez es un ídolo de Santa Fe. Perdón, es EL ídolo de Santa Fe. Y al mejor estilo de Millonarios con Willington Ortiz, parece que no tuviera ese rango.

Este 29 de marzo, 'el pelado' celebró su cumpleaños número 40 y de parte del club cardenal no hubo ni siquiera un saludo protocolario.



No parecen pesar sus 3 títulos de Liga, 3 Superligas, 1 Copa Colombia, 1 Copa Sudamericana y 1 Suruga Bank.



El argentino acusó recibo de este desaire y no lo dejó pasar: "muchos saludos , muchos mensajes .. gracias a todos por su tiempo !! Hasta los que se olvidaron 🤣.. Gracias", dijo en su cuenta de Instagram. ¿Toma lo tuyo, Santa Fe?