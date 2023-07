Samuel Eto’o, envuelto en grave escándalo en fútbol de Camerún

Samuel Eto’o, recordado exfutbolista camerunés, es protagonista de un gravísimo escándalo en el fútbol de su país.



El actual presidente de la Federación de Fútbol de Camerún está involucrado en supuesto amaño de partidos, que ayudaron a ascender a un equipo que estaba en Segunda División.



El portal africano Camfoot publicó un audio en el que Eto’o está conversando con Valentine Gwain, presidente del Victoria United, equipo que, antes de la conversación, militaba en la División de Plata camerunesa, y que el pasado mes de abril logró el ascenso.



Et on se pose une question. Combien de centaines de millions ont-ils gagné dans les paris sportifs avec leurs manigances ? "Redonnons au football camerounais toute sa grandeur" n'est-ce pas ? — Camfoot (@CamfootCom) July 18, 2023

“Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano”, le dice supuestamente Eto’o a Gwain. El exfutbolista añadió: “Ni siquiera he tenido tiempo de llegar a casa todavía. Estoy fuera, hermano. No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente (de la asociación de árbitros) porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente”.



El escándalo por amaño de partido es más grave de lo que parece, pues los audios son explícitos.



“Quédate tranquilo, te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llegó el 3 (enero) por la noche. Así que nos vemos en la oficina el día 4. De todos modos voy a descartar e inhabilitar a este árbitro. Nos vemos en la oficina el 4 y así convocaré al presidente de árbitros”, continúa diciendo Eto’o en la conversación, insistiendo en que “es mejor que nos veamos discretamente. Incluso organizas dos días, invitas a tus mujeres a Yaundé, nos vemos directamente, hablamos y te vas”.



Luego Eto’o menciona al presidente de la Liga de Camerún, ya que “él tiene el poder. A partir de ahí, él con sus comisiones va a poder suspender hasta al presidente de los árbitros”.