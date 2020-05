Confesiones de Samuel Eto'o: Guardiola, Mourinho y su llegada al Inter

El exfutbolista africano, Samuel Eto'o, concedió una entrevista a 'La Gazzetta Dello Sport', en la que habló de como fue su llegada al Inter de Milan tars el éxito con Barcelona, aprovechando la oportunidad para opinar sobre una de las rivalidades más grandes entre técnicos que ha marcado al fútbol en los últimos años, José Mourinho y Pep Guardiola. El exBarcelona e Inter de Milan, fue dirigido por ambos entrenadores.

El deportista nacido en Camerún habló sobre su llegada al Inter de Milan después de haber triunfado con el cuadro culé, recordando los mensajes que recibió por parte de Mourinho y Materazzi, que lo motivaron a tomar la decisión: "Fue con lo que Marco (Materazzi) se convertiría en mi hermano. La historia de su mensaje de texto es conocida. Un tal Materazzi me escribe: ‘Si vienes al Inter, ganaremos todo’. No tenía ese número guardado y le pregunté a Albertini: ‘¿Es suyo?’. Era suyo. Una cosa así nunca me había pasado. Ese mensaje tuvo un gran peso en mi elección. Y dio a luz a una gran amistad...Mourinho me envió una foto de la camiseta del Inter con el número 9 y me dijo: Es tuyo: te está esperando".

Eto'o llegó al Inter de Milan procedente del Barcelona, el exdelantero fue puesto en la lista de transferibles en el club catalán cuando asumió el cargo de entrenador Pep Guardiola, pero el africano no se dio por vencido, se quedó y se ganó un lugar en la titular de Pep, a tal punto de coronarse campeón de la Champions League de la temporada 2008-2009, siendo protagonista en la recordada final frente al Manchester United.

Para finalizar, el exfutbolista, campeón con el Inter y Barcelona de la Champions, reconoció la rivalidad deportiva que hay entre los dos técnicos que los dirigieron, dando una breve comparación entre los dos: “El único punto común que tienen estos dos entrenadores es el deseo de ganar. Son personalidades completamente diferentes y tienen una visión diferente del fútbol”.