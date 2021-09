Nasri se retira del fútbol: razones por las que tomó la dura decisión

A sus 34 años, Samir Nasri tomó la decisión de dejar el fútbol profesional, luego de una carrera en la que prometía mucho más de lo que logró en los clubes por los que pasó.



En un diálogo con Le Journal du Dimanche, el volante francés aseguró que la 'suspensión injusta por dopaje' en el 2018, cuando estaba en el Antalayaspor, lo marcó y lo llevó a vivir una situación indeseable, pues estuvo quieto por un buen tiempo y eso lo hizo perder ambición por sus objetivos.

"Un episodio que me hizo mucho mal y que cambió mi relación con el fútbol fue mi suspensión. Me pareció muy injusto, no había tomado ninguna sustancia dopante. Sólo era una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me detuvo en seco", dijo.



Asimismo, el nacido en Marsella explicó que las molestias físicas y la pandemia impidieron que continuara con su carrera, pues estando en el West Ham (2019) se lesionó tres veces y en el Anderlecht (2019-2020) no tuvo actividad por la cuarentena estricta.



"Volví en el West Ham, volvía a Londres y con un entrenador que conocía (Manuel Pellegrini). Era perfecto, pero me lesioné tres veces seguidas".



"Había un lado emocional en el Anderlecht, pero también la idea de ser jugador y parte del staff técnico. Como me gustaría ser entrenador, pensé en aprender con él (Kompany). No ocurrió como estaba previsto y el campeonato se detuvo por culpa de la covid-19. Después, ya no quería jugar. No tenía ganas de más retos", precisó.



Nasri, quien brilló en el Arsenal, Manchester City y Sevilla, dejó claro que solo un llamado del Olympique de Marsella lo haría regresar al fútbol francés.