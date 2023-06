'Salt Bae' rompió el silencio sobre su polémico momento en Catar 2022

El pasado 18 de diciembre, Argentina se coronó campeón del mundo en Catar 2022 tras vencer a Francia en los penaltis. Tras conseguir el hito, los hombres de Lionel Scaloni saltaron al campo a celebrar en el césped del estadio de Lusail.



No obstante, entre los futbolistas, el equipo técnico y los familiares de los campeones había un invitado inesperado, el reconocido chef turco, Nusret Gokce, mejor conocido como 'Salt Bae'.



El chef protagonizó polémicos momentos al hacer su famoso gesto con todos los jugadores e incluso se atrevió a quitarles el trofeo de las manos a algunos de ellos, por lo que las críticas fueron duras contra Salt Bae, más que todo en Argentina.

Pues bien, seis meses después de lo ocurrido, el cocinero rompió el silencio en diálogo con The Times y allí reveló cómo vivió esos momentos y habló del revuelo que causó por su actuar en Catar.



“Fue una combinación de mi amor por Argentina y mi emoción. Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos de los jugadores han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial. No puedo hacer nada sobre la razón por la que estaba allí, pero nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo. Había dos mil millones de personas viendo el Mundial... ¿Cuántas personas están hablando de mí? Cinco mil millones. El mundo entero”, señaló.



Además, habló sobre los momentos en los que le quitó el trofeo a varios de los campeones: “Yo no entré a la cancha con fines publicitarios. Solo me apetecía. Entonces fue un poco sorpresa. Había al menos otras mil personas en el campo, pero cuando muestran el vídeo, se dan cuenta de que solo era yo. Nunca quise eclipsar nada. No me gustó la atención. No pateé a nadie ni robé nada”.



Salt Bae también mencionó que estuvo en la final de la Champions League y que la FIFA nunca lo sancionó por lo ocurrido, pese a que en la investigación del ente resultó que muchas personas en el campo no debían estar ahí.



Cabe señalar que el cocinero sí contaba con una invitación VIP por parte de FIFA, pero no tenía permitido el ingreso al terreno de juego para celebrar como si fuera parte de la delegación argentina.