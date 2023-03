Mediática vida de Salomé, desafío para James y Daniela: los peligros

Salomé Rodríguez Ospina nació bajo una lente gracias a la fama de su papá, James, y el actual impacto en redes sociales que ahora tiene su mamá, Daniela.

Pero sigue siendo una niña y esa exagerada exposición a la presión mediática es un desafío constante para los padres, que han autorizado que ella tenga redes sociales desde hace años.



Daniela Ospina contó en el programa ‘Buen día Colombia’ que se trata de un tema "muy complejo" y que de hecho ha intentado que la menor desaparezca un poco de los medios para cuidar su privacidad.



“A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro”, señaló.



“Me gustaría mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento, y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”, explicó la empresaria.



“Ella es una niña que es niña, pero a veces es grande. A veces parece de dos años u otras de 20” y por eso, ahora que empieza a ser preadolescente, han elegido la privacidad, un reto ante la sobre exposición de sus padres ante las cámaras y los medios.