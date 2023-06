Pruebas en contra de Robinho: salen a la luz audios sobre su caso

El portal brasileño 'UOL' publicó algunos de los audios utilizados por la Fiscalía de Italia en la investigación sobre la violación a una mujer en el año 2013 por parte de Robinho, exfutbolista brasileño con paso por el Manchester Cuty, AC Milan, entre otros.



En los audios, que fueron utilizados para probar la responsabilidad del exjugador y sus amigos, reconocen haber tenido sexo en grupo con la víctima, además de revelar algunas estrategias para defenderse de posibles acusaciones.

"Aunque me llamen para algo, no hay problema. Voy allí y digo: primero, la historia fue hace un año. Segundo, ni toqué a esa chica", afirma Robinho. Además, el brasileño, consciente de lo sucedido, mostró su preocupación respecto a que la noticia saliera en la prensa internacional. "Yo estoy con miedo de... si no sale en la prensa está genial. Imagina: 'Los amigos de Robinho violan a una chica en Italia'. ¡Qué fase!".



Los audios dejaron en claro que hubo una relación en grupo y que la víctima esta inconsciente debido a la ingesta de alcohol. "Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó." explica Robinho.

"Quien la tocó está en Brasil. Ve detrás de esa gente que está en Brasil. Allí, en Brasil. Que se jodan los que se acostaron con la chica. Yo no me acosté, tú no te acostaste. Que se jodan. Que yo me acosté, posibilidad cero. Eso va a acabar en nada", comenta el exjugador del Real Madrid.



"Para porque yo vi que tú pusiste tu pene en su boca" dijo uno de los implicados, a lo que el exdeportista responde "¡Eso no es nada!".



Actualmente, Robinho está en libertad en Brasil, país que está libre de extradición, al igual que los otros implicados. En 2017,fue condenado a nueve años de prisión por un delito de violación en una discoteca de Milán.