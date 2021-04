¡Corazón roto! JLo cancela compromiso por posible infidelidad de ARod

El mundo del espectáculo no lo puede creer: Jennifer López y Alex Rodríguez, una de las parejas más mediáticas de Estados Unidos, han roto su compromiso matrimonial, una consecuencia de intensos rumores sobre la supuesta infidelidad del exbeisbolista.

La pareja envió un comunicado al programa Today Show en el que afirmó: "nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único comentario que tenemos es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo".



La actriz y cantante está por estos días en República Dominicana, donde participa en el rodaje de su nueva película 'Shotgun Wedding' y ya no luce el anillo de compromiso que se hizo tan famoso.



"Ten calma y trabaja el fin de semana", escribió antes de etiquetar su película Shotgun Wedding.



Medios como E! y otros especializados en el mundo del espectáculo confirmaron que Alex "voló a República Dominicana" recientemente para "pasar un rato" con JLo en medio del escándalo de la presunta infidelidad con la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy.



"Él está enviando flores, llamando, volando para verla, pero ella siente que no tiene ningún sentido estar juntos después de escuchar que él estaba hablando con otras mujeres y descubrir los NDA que hizo que firmen las mujeres", dijo una fuente. "Ella ama a Alex, pero no puede aceptar que la engañe pase lo que pase. Él sabe que lo ha estropeado y que su futuro se está desmoronando", añadió.



Madison, de 31 años, ha negado las acusaciones de una aventura, pero su coprotagonista, Shep Rose, afirmó que anteriormente "se jactaba" de hablar con el exatleta.



JLo, de 51 años, y ARod, de 45, tenían planeado casarse en Positano, Italia, el verano pasado, pero los planes se aplazaron por la pandemia, según Page Six: "Iba a ser un gran evento de varios días, y luego planearon otro evento más pequeño en los Hamptons en agosto. Ambos fueron cancelados"