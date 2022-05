Freddy Guarín responde a supuesto 'toque toque' con su ex, Sara Uribe

¿Habría que esperar una reconciliación entre Sara Uribe y Freddy Guarín? La duda quedó abierta tras unas vacaciones familiares que dispararon rumores y comentarios de los millones de seguidores que ambos tienen en redes sociales.

El disparador de todos los comentarios fue un paseo a Cartagena de la familia del ex futbolista con la modelo y Jacobo, el hijo de ella con Guarín.



Ella ha demostrado que lleva una relación muy cariñosa con el padre de su hijo y para muchos no es de extrañar que también se la lleve bien con su ex suegra. ¿Al punto de salir todos juntos de vacaciones? Pues así lucieron todos juntos en un yate:





Vale recordar que la parja inició su relación en 2014, después del Mundial de Brasil, que terminaron y él apareció en sus redes dándose una segunda oportunidad con su ex esposa Andreina Fiallo, pero en 2018 confirmó su reconciliación con Sara, quien tuvo a Jacobo en la estadía de ambos en China y Brasil. En 2020, Guarín confirmó la separación y empezó a dar pistas de tener un nuevo amor.



.Precisamente ahora que se conocieron las vacaciones de su ex con su familia, él se apresuró a aparecer en sus redes con Paulette Pastrana, su pareja actual y madre de uno de sus hijos. ¿A ella no le gustó el acercamiento familiar de la ex? Nunca se sabrá. Lo claro es que el ex Millonarios no quiere líos y deja claro con quién está: