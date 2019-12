Ruggeri y su paso por Colombia: comida y su 'chiste' sobre el 'Pibe'

Óscar Rugeri fue uno de los invitados por la Conmebol para el sorteo de la Copa América 2020 que organizarán Colombia y Argentina. El exfutbolista fue el encargado de sacar las balotas en el sorteo, pero más allá de eso vivió unos días especiales en Cartagena.

Rugeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, habló de lo que fue su estancia en la heroica, una ciudad que cada vez maravilla más a los futbolistas y personas del exterior que la visitan.

En Fox Sports, canal para el que trabaja, contó lo que vivió esos días en Colombia y cómo vivió junto a figuras del fútbol colombiano.

“Creo que no dejé un pulpo... ¡Lo que comí pulpo! Y no me digan que no se puede, que están no se qué, yo ya me los comí. Bien hecho", dijo sobre su alimentación en el caribe colombiano.

Pero la comida no fue lo único de Rugeri en territorio colombiano. En Cartagena también se encontró con exfutbolistas como Carlos el ‘Pibe' Valderrama, Mario Yepes y Farid Mondragón.

“Como me río con el Pibe, es buena gente y viene con la mujer que es melliza. El Pibe es buena onda, pero porque tiene el pelo igual, si se le llega a caer pasa por la calle y no lo reconocen. Para ellos los colombianos apareció el Pibe es de locos", contó.