‘Parece un jugador de cuarta’: Durísima crítica de leyenda a Haaland

Durante el domingo se jugó uno de los partidos más importantes de la Premier League como era el Manchester City vs. Arsenal, duelo que pudo haber definido la punta para alguno de los dos, pero terminó beneficiando a Liverpool que tomó la punta luego del empate 0-0 entre Citizens y Gunners.



Uno de los grandes señalados de este encuentro fue Erling Haaland que no tuvo su mejor noche en un partido que no tuvo grandes acciones.



Tras este juego, la leyenda de Manchester United, Roy Keane le dio con todo al delantero noruego e incluso dijo que su nivel está a la par de un jugador de cuarta división inglesa.

"Delante de la portería es el mejor del mundo, pero su juego global para un jugador así es muy pobre. No sólo hoy. Tiene que mejorar. Parece un jugador de la Liga Dos (cuarta división en Inglaterra), así lo miro. Su juego en general tiene que mejorar y eso sucederá en los próximos años", dijo el irlandés para Sky Sports.



Haaland jugó los 90 minutos del encuentro donde tuvo cuatro ocasiones, dos a puerta, un 64% de los pases completados, siendo uno de los futbolistas que menos participó en el juego.



Recordemos que Roy Keane tiene una importante historia con la familia Haaland ya que en su época como jugador protagonizó una dura entrada contra Alf-Inge Haaland, padre de Erling que finalizó la carrera del noruego.