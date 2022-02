¿Era la razón? Ronaldo y el excompañero con quien salía de fiesta

El brasileño Ronaldo Nazario desveló que su compatriota Romario de Souza le llevó de fiesta durante la concentración de la Copa América 1997 para cansarle y quitarle el puesto.



En un largo directo en redes sociales con los exfutbolistas y excompañeros, Antonio Cassano, Christian Vieri, Nicola Ventola, Ronaldo contó varias anécdotas sobre su carrera, como que el propio Romario obligaba a los jóvenes a limpiarle las botas y traerle cafés.

"En Estados Unidos 94 no jugué ningún minuto pero aprendí mucho de José Roberto Gama 'Bebeto' y Romario, fueron una inspiración para mi", afirmó el actual presidente del Valladolid.



"Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas", añadió con su habitual tono distendido. Ronaldo, campeón del mundo en 2002 y exjugador de Inter de Milan, Real Madrid o Barcelona, entre otros, compartió muchos momentos con Romario durante su carrera.



"Romario me dijo un día de repente: 'prepárate que esta noche salimos, vente conmigo y no te preocupes...' Había preparado una escalera para saltar el muro del hotel y enseguida tenía un taxi. Volvimos a las cinco de la mañana y en el entrenamiento estaba muerto. Entendí que Romario estaba tratando de cansarme para quitarme el sitio", dijo.



EFE