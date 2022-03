La curiosa historia que vivió Ronaldinho en México con un préstamo

La carrera de Ronaldinho siempre será recordada por la magia que desplegó en la cancha, la fantasía y la sonrisa que mostró en los terrenos. Leyenda en muchas partes, en otras pasó, pese a no mostrar toda la calidad que lo caracterizó.



El trasegar del brasileño en México es uno de esos, en el momento que se anunció, rompió todo desde lo mediático. Uno de sus compañeros en Queretaro, reveló una curiosa anécdota con el exjugador del Barcelona y PSG.



Emanuel Villa habló con Mediotiempo, acerca del momento en que el brasileño necesitó algo de dinero, mostrando la dependencia con su hermano “Su hermano había salido de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dijo ‘oye conta, no tendrá 30 mil pesos para prestarme. Es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana” a lo que respondió “pues si Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara y ahí tienes tu cuenta. Puedes sacar lo que quieras”.



Ronaldinho respondió “¿a poco yo puedo sacar?” su compañero contó a modo de burla “Esta chistoso, pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 25 años no sabía que podía ir al banco y scar su lana, o sea siempre fue manejado por su hermano”.