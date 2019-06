Ronaldinho jugará dos partidos en Colombia: ¡atención Bogotá y Cali!

Ronaldinho anunció este sábado que su visita a Bogotá, programada para el próximo 15 de junio, tuvo que aplazarse por motivos personales. El exfutbolista brasileño, figura del fútbol mundial, tenía preparada una actividad en la Plaza de Toros La Santamaría, sin embargo, el hecho de cambiar las fechas trajo también un premio doble.

Y es que ‘Dinho’ ya no solo estará en la capital, si no que también visitará a Cali. Además, no se limitará a una pequeña exhibición de su talento: el brasileño se vestirá de cortos para jugar dos partidos, uno en El Campín y otro en el Pascual Guerrero.



Así, el exastro del Barcelona anunció que estará en Colombia por 4 días, del 17 al 20 de octubre, junto a las nóminas de 4 equipos profesionales del fútbol colombiano (aún por confirmar) y vistiendo la camiseta de cada una de ellas durante 45 minutos.



La idea de que ‘Dinho’ vista todas las camisetas es dejar un mensaje de sana convivencia entre las barras de los equipos, ya que su imagen es sinónimo de unión y amor por la pelota.