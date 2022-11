Rodrygo le quita importancia a Arturo Vidal: ‘está desconsolado’

Real Madrid es sin duda alguna, uno de los rivales a vencer en esta presente campaña. El RB Leipzig ya le pudo quitar unidades en la Uefa Champions League y también ha tenido empates dentro de LaLiga contra el Girona y Osasuna, pero no ha caído todavía manteniendo todavía un invicto en el rentado local. Hoy por hoy, cualquier equipo sueña con quedarse con la victoria contra los blancos.

Tras la obtención de la Copa Conmebol Libertadores por parte del Flamengo, Arturo Vidal prendió la llama con unos videos de la celebración del plantel desafiando al Real Madrid. En primera instancia, mantuvieron, “Real Madrid, vuestra hora va a llegar”. Sin embargo, el chileno fue más allá tirando un dardo a los blancos mencionando, “Madrid, te vamos a romper el c****”.



Flamengo abrió la puerta al Mundial de Clubes con pullas al Real Madrid. Arturo Vidal fue quien más se encargó de echar fuego a los ibéricos, y cada vez que el austral habla, le sale mal la jugada. Lo mismo pasó cuando enfrentaron a Alemania en la Copa Confederaciones en el 2017, también en la Champions League en 2020 enfrentando al Bayern de Múnich y ahora, antes de que se de esa final entre brasileños y españoles, volvió a referirse al tema.



Rodrygo Goes fue preguntado por las candentes declaraciones de Arturo Vidal, y le quitó importancia a lo dicho por el volante de marca con pasado en el FC Barcelona, “creo que él está desconsolado, pero no hablamos mucho de eso. Solo vimos algunos videos allí, cierto, pero bueno. Déjalo en paz. Vimos el partido, hablamos del partido y tal. Pero no es algo que importe por ahora, ya que tenemos muchas cosas por delante. Cuando esté más cerca, lo hablaremos”, explicó en TNT Sports Brasil.



Filipe Luis también aprovechó para recordar las finales disputadas contra el Real Madrid cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Con sed de venganza, espera quedarse esta vez con el título. Concluyó, “no tiene fecha ni sitio. Seguramente la fecha será cuando el Real Madrid quiera. Al estar el Real Madrid… ya sabes. No para mal, lo mismo digo si estuviera el Bayern de Múnich, porque son equipos súper poderosos y tienen hasta este derecho de elegir dónde se va a jugar el Mundial de Clubes”.