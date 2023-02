Hermoso gesto de Rodrygo a niño con cáncer: no lo podía ni creer

Rodrygo Goes sigue dando de qué hablar en el Real Madrid por su gran juego, su veloz desborde que pocos defensores logran parar, su atrevimiento en la cancha por una banda que encanta y que se ha convertido en un gran problema para cualquier rival en la Liga de España, Champions League y en todas las competencias posibles. Pero, su faceta como futbolista no es la única que empieza a retumbar cada vez más.



El miércoles 15 de febrero, día en el que el Real Madrid jugaba contra el Elche y que superó a su rival con un Rodrygo inquietante en el complemento, es considerado también el Día Mundial del Cáncer Infantil, el brasileño dejó un bonito y alentador mensaje, en especial para un niño de ocho años madridista y que tiene a Rodrygo como su gran ídolo en la institución blanca.

Juegaterapia es una fundación localizada en Madrid, España que apoya y lucha contra el cáncer infantil. Con consolas y varias pantallas que permite la posibilidad de desarrollarse con mucha recreación para los niños que padecen de cáncer, tendrá una gran visita próximamente. Rodrygo Goes envió un mensaje para Ignacio, un niño de ocho años que no podía creer la grata sorpresa. "Hola Ignacio, ¿cómo estás? La gente de Juegaterapia me ha hablado mucho de ti, eres una inspiración. Tú eres un campeón y tu historia es un ejemplo para todos. Hoy que es el Día Mundial del Cáncer Infantil quiero hacerte una visita y pasar el tiempo juntos", empezó diciendo el brasileño.



Posteriormente, continuó Rodrygo su mensaje, "quería mandarte un mensaje porque tu historia me ha conmovido mucho. Me dicen que eres muy madridista así que voy a hacerte una visita a Juegaterapia y jugar un partido de FIFA en la Play, dime qué te parece. Avísale a todos tus amigos y compañeros. Te mando mucha fuerza Ignacio, un abrazo". La reacción de Ignacio fue de mucha sorpresa, murmullándole algo a su mamá y siguiendo al futbolista en Instagram. Luego también le mandó unas palabras diciéndole que se prepare para perder en FIFA y que lo reconoce como su ídolo por su velocidad y sus goles. No sin antes despedirse con un "Hala Madrid".