Robinho sí le responderá a la justicia: tendrá un beneficio

El abogado del exfutbolista brasileño Robson de Souza 'Robinho' afirmó este sábado que, de ser homologada la sentencia de la Justicia italiana que lo condenó a nueve años de prisión por violación sexual, la condena será cumplida en Brasil.



"La posibilidad del cumplimiento de la condena (en el país) se da por los tratados de cooperación internacional" con Italia, declaró en entrevista al canal CNN Brasil el abogado de defensa del exdelantero, Leonardo Pantaleão. El viernes, la Justicia italiana oficializó un pedido ante las autoridades brasileñas para que ante la imposibilidad de extradición Robinho cumpla la sentencia en una cárcel federal del país. "Las leyes permiten la ejecución de penas privativas de libertad por delitos cometidos por brasileños fuera del territorio nacional", apuntó Pantaleão.



La sentencia de la Justicia italiana debe ser homologada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la segunda corte en jerarquía de Brasil, y "estando todo correctamente dentro de las directrices brasileñas es un proceso que no debe demorar mucho tiempo", agregó. En octubre, Italia había pedido la extradición del exdelantero del Real Madrid y del Milan tras la condenación por la violación en grupo de una joven albanesa en Milán (Italia, norte), en 2013.



Robinho, según las investigaciones, supuestamente hizo beber a la mujer, con entonces 23 años, hasta dejarla inconsciente para forzarla posteriormente junto a un grupo de amigos a tener relaciones en el guardarropa de una discoteca sin que ella pudiera oponerse.



Los hechos ocurrieron mientras el futbolista tenía contrato con el Milan, equipo en el que estuvo durante cuatro temporadas (2010-2014). El Tribunal Supremo italiano hizo firme la condena de nueve años decidida por el Tribunal de Milán y confirmada por el Tribunal de Apelación.



Sin embargo, la constitución brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos y las penas, en caso de cumplirse dentro del país, no pueden ser superiores a treinta años de prisión. Además de Robinho, participaron en la violación su amigo Ricardo Falco -también condenado a nueve años de prisión en Italia- y cuatro hombres más que no fueron identificados.



EFE