Roberto Carlos deja un aviso claro a Arturo Vidal tras provocaciones

Ya se cumple una semana desde que Gabriel Barbosa le dio la victoria al Flamengo en la final de la Copa Conmebol Libertadores enfrentando al Athletico de Paranaense. Su gol bastó para que el Mengao se quedara con el título continental y ahora, tras el Mundial el objetivo será otro cuando las ligas regresen. Sin duda alguna, el conjunto brasileño sueña con el campeonato del Mundial de Clubes y ahí se podría encontrar con el Real Madrid.

No obstante, el Mundial de Clubes no tiene una fecha exacta ni tampoco tiene una sede todavía. Por esta razón, no hay que adelantarse en lo que podría o no suceder dentro de la competencia, pero está más que claro que el Flamengo quiere como sea, encontrarse con el Real Madrid en dicho certamen y meterle el susto con un triunfo para así, asegurar un histórico triunfo. Pues últimamente la historia entre sudamericanos y europeos ha tenido un dominio claro de clubes del viejo continente.



Dentro de la plantilla del Flamengo hay jugadores que ya saben lo que es enfrentarse al Real Madrid como lo han sido Filipe Luis y Arturo Vidal, y de hecho, fueron ellos dos quienes calentaron el título de la Libertadores enviando dardos al club ibérico. El brasileño mantuvo que quiere sacarse la espinita y buscará venganza tras dos finales de Champions League perdidas contra los merengues, mientras que el chileno fue más allá y tiró unas declaraciones airadas en contra de los blancos.



La historia ha demostrado que cada vez que Arturo Vidal habla antes de tiempo, nunca se cumple lo que menciona, pues en la Copa Confederaciones del 2017, retó a Alemania comentando que nadie podía ganarle a Chile y perdieron en la final por la mínima diferencia. En el 2020 en la Champions, le dejó claro al Bayern de Múnich que no iban a enfrentar a un club de la Bundesliga, sino al mejor club del mundo: FC Barcelona y terminó con una histórica derrota de los culés 2-8 en Lisboa.



Las declaraciones de Arturo Vidal desataron la alegría en toda la plantilla, pero son tempraneras. Roberto Carlos dejó claro que primero, antes que nada, tienen que llegar a la final. “Cuántas y cuántas veces Vidal, mi amigo, insinuó unas palabras contra el Real Madrid, llegó al partido, ni siquiera tocó el balón. Primero hay que pensar en las semifinales, por lo que hay que parar con los cánticos sobre el Real Madrid. Vidal lleva mucho tiempo esperando al Madrid. Le dije tranquilo, estás muy estresado con el Real Madrid, tranquilo”, comentó el brasileño para el calan Benja.



A su vez, recordó que primero hay que pasar a sus rivales, y enfatizó que en algunos casos, los clubes no pasan dichas instancias, “ya estoy escuchando alguna cháchara, algún canto… primero, el Real Madrid tiene que pasar por el rival, y el Flamengo también. Estaba pensando en River Plate (en 2018), y perdió ante Al Ain”. Por último, Roberto Carlos recalcó que no hay fecha por ahora, “ayer hablé con gente de la FIFA, aún no sabemos dónde se realizará el Mundial. Es complicado. Este torneo, para la FIFA, no es un beneficio. Y una de las conversaciones que teníamos es que puede terminar en cualquier momento”.