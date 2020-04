'En diez minutos fiché por el Real Madrid': Roberto Carlos

En época de cuarentena obligatoria, tanto los jugadores en vigencia como los retirados, han optado por usar las redes sociales para conceder entrevistas y así mismo mantener al público informado sobre el mundo del fútbol. En esta ocasión, el exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos, se unió a una transmisión en vivo que hizo la Fifa, y reveló algunos detalles que rodearon su exitosa carrera deportiva.

El futbolista, quien se retiró en el 2015 del fútbol profesional, recordó su llegada al Real Madrid, club en el que desarrollaría la mayoría de su carrera: "En el Inter me pusieron a jugar de extremo e incluso de delantero. El gran problema es que yo en los primeros siete partidos metí siete goles. Entonces me pusieron arriba y sufrí un montón. Hablé con el presidente para decirle que no podía jugar ahí porque liego venía la Copa América y para ir yo tenía que jugar de lateral. Lo curioso es que ese día hubo una reunión con Lorenzo Sanz y en diez minutos me desvinculé y fiché por el Real Madrid".



Además, el histórico lateral brasileño resaltó que el gol que le dio el salto en su carrera, fue el gol que le marcó a Francia en un amistoso en 1997, pero también confesó que el que más disfrutó, fue el que le anotó al Barcelona de tiro libre en un clásico.



Para finalizar, el jugador brasileño contó durante la entrevista, quienes fueron los jugadores que más le costó marcar: "Joaquín, Eto'o y Luis Figo. Figo era muy pesado. Es el rival más complicado al que me he enfrentado".



Roberto Carlos, disputaría un total de 527 partidos con el Real Madrid, en los que anotó 69 goles, siendo uno de los jugadores históricos del equipo merengue.