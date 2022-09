¡Celebración a lo colibrí! Miguel Ángel Borja recibe insólitas burlas

Para nadie es un secreto que Miguel Ángel Borja, quien fue pedido expreso por el mismo Marcelo Gallardo, no ha sido el delantero que se esperaban en las filas millonarias. Gallardo ya se desespera porque el cordobés ex Junior de Barranquilla no rinde ni de titular, ni tampoco de suplente cuando ve minutos en liga ni tampoco en la Copa Argentina.

River Plate dejó una presentación gris en los cuartos de final en donde enfrentaron a Patronato en condición de visitante. Marcelo Gallardo puso una alineación con Miguel Ángel Borja como suplente, mientras que Juan Fernando Quintero sí como inicialista recibiendo la confianza de su entrenador. El volante estuvo en los 90 minutos, y anotó un golazo olímpico para acabar con una sequía de 70 años sin que el cuadro riverplatense marcara desde esta vía.



Juan Fernando Quintero se ganó elogios, pues su magia sigue intacta y recuperándose físicamente al disputar los 90 minutos de un partido exigente. El paso a semifinales se decidió desde el punto penalti en donde Quintero no defraudó con una excelsa ejecución, portero para el otro lado y apertura en la tanda que River Plate perdió.



Por otro lado, Miguel Borja reemplazó a Lucas Beltrán sobre los 61 minutos. Poco pudo hacer para aportar un gol en el marcador, pero tampoco defraudó en los lanzamientos desde el punto penalti anotando. La prensa argentina le dio un 3 sobre 10 al cordobés y escribieron sobre su actuación, “un poco más de presencia pero sin consistencia. Seguro en el penal”, dijo Olé.



Una vez finalizó el partido con clasificación a semifinales de Patronato, los jugadores entraron al camerino y entre risas y burlas festejaron de una manera muy peculiar. Con un baile que los argentinos recuerdan seguramente, emularon la tradicional celebración de Miguel Ángel Borja. Un baile a lo colibrí, festejando con el colombiano de River Plate.