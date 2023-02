¿River Plate no le cierra la puerta a Juanfer? Presidente se desahogó

La decisión de Juan Fernando Quintero de no continuar en River Plate obedeció, principalmente, a motivos económicos. Según contó su representante, Rodrigo Riep, el '10' quería renovar por tres años y tenía la ilusión de retirarse allí. Un problema con el banco en Argentina terminó influyendo en sus decisión de no continuar.



Pues bien, aunque un sector de la hinchada ha lanzado duras críticas sobre 'Juanfer' y parece no querer verlo de vuelta, el presidente de River Plate opina otra cosa. Jorge Pablo Brito dialogó con el programa Saca del Medio, de Radio Continental, y le abrió la puerta de par en par.

"Con Juanfer tengo un cariño y vínculo personal", mencionó sobre el '10' colombiano. De su salida, Brito dijo que no la tenían fácil. "Sabíamos que venía por un año y que iba a ser muy difícil que pueda seguir. Tenemos muchas expectativas de que en algún momento pueda volver".



Cabe recordar que Riep contó días atrás que la principal razón por la que el '10' no renovó en River fue económica. "Quintero no sigue en River por varios motivos, el principal es el económico". El empresario se refirió al problema con el Banco Central que le impedía cobrar en el exterior. Con la devaluación del peso argentino no era un buen negocio para él.



Las declaraciones de Brito le caerán muy bien al colombiano, quien según su empresario "quería retirarse ahí", y esa fue la razón por la que le pidió negociar tres años de contrato. "No le cerramos la puerta a una vuelta a River", dijo.