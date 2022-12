El homenaje a Neymar y Pelé: obra de arte de Richarlison se viraliza

Brasil todavía no puede creer la eliminación en cuartos de final en manos de Croacia. Un combinado croata que cayó contra Argentina en las semifinales y no pudo revalidar lo hecho hace cuatro años en donde quedó subcampeón. Los brasileños no han podido asimilar otro fracaso mundialista y poco a poco ya empiezan a pasar la página tras lo acontecido en Qatar 2022.



Uno de los jugadores más importantes en el elenco de Tite fue Richarlison que anotó tres goles y fue el goleador del combinado nacional. El delantero del Tottenham Hotspurs pudo disfrutar de su primera Copa del Mundo, y seguramente vendrán muchas.

Sin duda alguna, uno como jugador brasileño tiene a grandes figuras de la historia de Brasil como ídolos. Richarlison no dejó atrás ningún detalle de sus inicios como futbolista, poniéndose a la altura de Neymar y Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé en un momento delicado de salud. Richarlison quiso homenajear a sus referentes en el balompié y lo hizo con una verdadera obra de arte.



Richarlison aprovechó el tiempo libre tras la eliminación en el Mundial de Qatar para honrar a sus amigos que han depositado toda su confianza en el delantero ex Everton y ahora en el Tottenham Hotspurs. Richarlison homenajeó a Neymar y Pelé en un tatuaje enorme retratado en su espalda con Ney y Pelé al lado de su rostro, un mensaje de 'O Rei', una bandera de Brasil y su infancia debajo de las tres caras de los jugadores. Una verdadera obra de arte y llena de emociones.