Rabia y angustia: así quedó la casa de Ribéry tras ser víctima de robo

Franck Ribéry fue víctima de robo en su casa, en Florencia, Italia, donde vive junto a su familia pues es jugador de la Fiorentina. El experimentado futbolista publicó un crudo video mostrando cómo los ladrones revolcaron su vivienda para llevarse algunas pertenencias.



Pero más allá de lo material, Ribéry mostró su indignación, rabia y angustia por lo que pueda suceder en su hogar, a su familia, dejando en duda su continuidad en Italia.



“Al regresar de la victoria contra Parma, me fui a casa”, comenzó el francés, haciendo referencia al duelo en el que se impusieron por 2-1 como visitante. “En Italia, el país donde decidí mudarme y continuar mi carrera después de muchos hermosos años en Múnich. Esto es lo que encontré. Mi esposa perdió algunos bolsos y algunas joyas”, denunció el volante.



“Pero esto no es lo esencial”, continuó Franck. “Lo que me choca es la impresión de estar en riesgo, de sentirnos vulnerables, esto no lo acepto. ¿Cómo deberíamos sentirnos hoy después de lo que pasó? No corro tras millones, gracias a Dios que no echo de menos nada y todavía puedo correr tras una pelota, mi pasión. Pero pasión o no, mi familia es lo primero y tomaremos las decisiones necesarias para nuestro bienestar”, dijo Ribéry.



Por sus fuertes declaraciones, los aficionados de Fiorentina temen que deje al equipo.