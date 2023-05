Rey Carlos III, el hincha de honor de club de segunda división inglesa

El Rey Carlos III tendrá su coronación este sábado en la madrugada colombiana en lo que será un hecho histórico mundial dado que desde los años 50 no se ha dado un evento de este tipo.



Y es que en ese momento, la reina Isabel II se coronó como regente de Inglaterra y no soltó su puesto hasta su muerte el año pasado. Ahora es el turno de Carlos que ha esperado este momento desde hace un tiempo.



Pues bien, a horas de su coronación han salido algunos datos sobre el Rey y entre ellos se supo que es hincha de Burnley, equipo inglés que milita en la segunda división de Inglaterra.

Aunque, el Príncipe de Gales visitó varias veces la ciudad del equipo del cual es hincha y quiso mantener en secreto de que seguía a ese club, no lo pudo hacer, por lo que apenas se supo, Burnley le regaló un boleto de temporada VIP.



A diferencia de su madre, que era hincha de Arsenal, Carlos confesó su fanatismo por ese equipo hace un tiempo durante una cena para el British Asian Trust en 2012 y además contó sobre las organizaciones de caridad que tiene en esa ciudad.



"Un consorcio de mis organizaciones benéficas, incluido el British Asian Trust, ha estado trabajando en Burnley, por lo tanto, algunos de ustedes me preguntaron esta noche si apoyo a un club de fútbol británico y dije: 'Sí, Burnley'".



Además, agregó el motivo por el que se inclinó por ese equipo: "Sí, porque Burnley ha pasado por momentos muy difíciles y estoy tratando de encontrar formas de ayudar a regenerar y elevar las aspiraciones y la autoestima en esa parte del mundo".



Por su parte, el príncipe William que tomará el puesto como Príncipe de Gales desde mañana no apoya al mismo equipo sino que es hincha de Aston Villa.